أحمد دياب: هدف رابطة الأندية الحفاظ على حقوق الجميع.. وهذه بداية وضع خطة الدوري

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إن هدفهم هو الحفاظ على حقوق الأندية وتسويق الدوري بأفضل شكل ممكن.

وتحدث أحمد دياب لقناة "صدى البلد" قائلا: "رابطة الأندية هي من تمثل أندية الدوري الممتاز وتحافظ على حقوقهم وتنظيم بطولة الدوري، سنعمل على مصلحة الأندية وبما يفيد الكرة المصرية".

وواصل "لجنة الحكام خاضعة للاتحاد وكذلك تقنية الفيديو مثل كل الدول، لجنة المسابقات الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز خاضعة للرابطة".

وأكمل "جدول الدوري يضعه لجنة المسابقات التابعة للرابطة، وهناك لجنة مسابقات أخرى للدرجات الأخرى تابعة لاتحاد الكرة".

وأضاف أحمد دياب ضاحكا "نسمع منذ سنوات عن الموسم الاستثنائي الموسم المقبل هو الأكثر استثناء للارتباطات بكأس العرب وكأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا".

وواصل حديثه "اليوم كان الاجتماع التنظيمي للرابطة والاجتماع الأول لنا يوم الاحد لوضع جدول الأعمال وتوزيع الملفات بيننا".

وأشاد أحمد دياب بما حدث خلال الاجتماع وقال: "البعض توقع وجود انتخابات على منصب الرئيس والنائب لكن أول رسالة من الرابطة إننا جميعا على قلب رجل واحد حصلت أنا ومتعب وعامر حسين على مناصبنا في اللجنة بالتزكية وأشكر الجميع لأنه الكل دخل ينظر للمصلحة العام".

وأردف "كان هناك تجارب سابقة لرابطة الأندية لكن بذلك الزخم هذه أول مرة ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية".

وبسؤاله متى يبدأ الدوري رد "أستأذن الإجابة على ذلك السؤال بعد اجتماع الأحد المقبل لوضع التصورات ثم نجتمع مع الأندية".

وعن منصبه في نادي فيوتشر أوضح "أنا رئيس تنفيذي لشركة فيوتشر ولست للنادي".