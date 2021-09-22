تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وأسينسيو أساسيان.. وهازارد ومودريتش بدلاء أمام مايوركا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه أمام ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأجرى أنشيلوتي عدة تبديلات على التشكيل الأساسي وظهر إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو في التشكيل الأساسي.

بينما تواجد إدين هازارد ولوكا مودريتش وكاسيميرو على مقاعد البدلاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن الصدارة بينما مايوركا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميجيل جوتييريز – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: فيدي فالفيردي – ماركو أسينسيو – إدواردو كامافينجا – فينسيوس جونيور

الهجوم: كريم بنزيمة – رودريجو

دكة البدلاء: أندري لونين – توني فويدياس – خيسوس فاييخو – إدين هازارد - لوكا مودريتش - كاسيميرو - أنطونيو بلانكو – لوكاس فاسكيز – إيسكو ألاركون – لوكا يوفيتش - سانتوس