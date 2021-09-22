كونكاكاف يفتح تحقيقا حول مشاركة نائب رئيس سورينام و"النزاهة المحتملة المحيطة بالمباراة"

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : إسلام أحمد

رئيس سورينام - كونكاكاف

فتح اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم "كونكاكاف" تحقيقا حول مشاركة نائب رئيس دولة سورينام في مباراة رسمية قارية والأحداث التي تلت المباراة.

روني بيرنزفيك نائب رئيس سورينام وهي دولة تابعة للتاج الهولندي في قارة أمريكا الشمالية شارك في المباراة الافتتاحية لفريق إنتر موينجوتابوي السورينامي في بطولة دوري كونكاكاف (تعادل الكونفدرالية الإفريقية).

روني (61 عاما) هو أيضا رئيس النادي وشارك رفقة نجله في المباراة التي انتهت بالخسارة من أولمبيا الهندوراسي بنتيجة 6-0 في ذهاب دور الـ 16 من المسابقة.

أخبار متعلقة
هذا لا يحدث كل يوم.. نائب رئيس دولة سورينام يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب في التاريخ دوري أبطال كونكاكاف - مونتيري يتفوق بـ "الرغبة العالمية" تحت قيادة أجيري دوري أبطال كونكاكاف - تغيير جذري ومشاركة 50 فريقا بدءا من نسخة 2023

وظهر روني بعد المباراة وهو يوزع الأموال على لاعبي الفريق الضيف في غرفة خلع الملابس.

كونكاكاف أصدر بيانا جاء كالآتي: "نحن قلقون للغاية بشأن محتوى الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يثير قضايا النزاهة المحتملة المحيطة بمباراة دوري كونكاكاف بين إنتر موينجوتابوي وسي دي أوليمبيا".

وشارك روني في المباراة حتى الدقيقة 54 وأصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك على مستوى الأندية في بطولة قارية بعمر 61 عاما، ومرتديا القميص رقم 61 نسبة للعام الذي وُلد به.

كما شارك نجله داميان لكنه خرج بعد 28 دقيقة من بداية اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في سان بيدرو سولا في الهندراوس يوم 28 سبتمبر المقبل.

من هو بيرنزفيك؟

رأّس بيرنزفيك قوات التمرد لتحرير سورينام من الاستعمار في ثمانينيات القرن الماضي والتي استمرت حتى توقيع اتفاقية السلام عام 1992.

في 1999 حُكم عليه غيابيا بتهمة الإتجار المخدرات.

في عام 2002 أصبح مالك ورئيس نادي إنتر موينجوتابوي وساهم في بناء ملعب خاص بهم.

في 2005 أوقف بتهمة تهديد لاعب بمسدس أثناء مباراة لكن تم تعليق العقوبة لعدم كفاية الأدلة، وفي 2012 أوقف مجددا بسبب الإساءة لفظيا ضد الحكم.

ووفقا لبعض التقارير فهو أب لـ 50 طفلا.

في يوليو 2020 تم انتخابه نائبا لرئيس البلاد.

الجدير بالذكر أنه لن يشارك في مباراة الإياب بالهندوراس لأنه مطلوب من الشرطة الدولية "إنتربول" بتهمة الإتجار بالمخدرات.

دوري كونكاكاف روني بيرنزفيك سورينام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بيشكتاش عن احتفال بالوتيلي: المرة الأولى التي أرى فيها شيئا مشابها.. عار عليه 6 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يرفض انضمام بيرسي تاو لـ جنوب إفريقيا بسبب الإصابة 14 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وأسينسيو أساسيان.. وهازارد ومودريتش بدلاء أمام مايوركا 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لا فوز للمباراة الرابعة.. جالاتاسراي يخسر بمشاركة كاملة أولى لـ مصطفى محمد 24 دقيقة | المحترفون
كونكاكاف يفتح تحقيقا حول مشاركة نائب رئيس سورينام و"النزاهة المحتملة المحيطة بالمباراة" 42 دقيقة | أمريكا
بيان غاضب من يويفا لـ فيفا بسبب مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 47 دقيقة | أوروبا
دارت العجلة.. يوفنتوس يحقق الفوز الأول بصعوبة على سبيزيا 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - انقسام في إدارة الزمالك حول مصير نبيه.. والأغلبية تطالب بالبديل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك