انتهت - قيصري سبور (3)-(0) جالاتاسراي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي ضد ريندرز الدنماركي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قيصري سبور مع جالاتاسراي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

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نهاية المباراة بفوز قيصري سبور بثلاثية.

ق. 63 عرضية من الجهة اليمنى إلى مصطفى محمد الذي استلم الكرة واستدار وسدد بيسراه فوق المرمى.

ق. 53 جوووول ثاالث لقيصري سبور من ركلة جزاء عن طريق مامي تيام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووول ثاني لأصحاب الأرض عن طريق إيمرا بسام بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق. 38 جووول أول لقيصري سبور. مخالفة نفذها بيرنارد منساه، وسجلها مامي تيام في المرمى.

ق. 22 خطأ فادح من موسليرا واثنين من مهاجمي قيصري سبور ضغطا وكادا يستخلصا الكرة منه لكنه أنقذ الموقف في اللحظة الأخير.

ق. 15 مرتدة سريعة لجالاتا سراي إلى أجولكان كاجليان الذي يسدد ويتصدى لها الحارس إلى ركنية.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتاسراي مصطفى محمد
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