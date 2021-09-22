جيمس رودريجيز إلى الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري ضم الكولومبي جيمس رودريجيز قادما من إيفرتون الإنجليزي.

ولم يعلن الناديان مدة الصفقة وقيمتها.

وكان جيمس رودريجيز قد انضم إلى إيفرتون الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

وبقميص التوفيز شارك 26 مباراة وسجل 6 أهداف في المسابقات.

ويقود الريان القطري المدير الفني الفرنسي لوران بلان والذي سبق له تدريب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان وبوردو سابقا.

وينضم صانع الألعاب الكولومبي إلى كتيبة من المحترفين مكونة من الإيراني شجاع خلیل‌زاده‎ والجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوان بولي والكاميروني فرانك كوم.

ويحتل الريان المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد نقطتين من مباراتين في دوري نجوم قطر.

واحتل الفريق المركز الثالث الموسم المنصرم وحصد بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا 2022.

وسبق لجيمس أن بدأ مسيرته مع بانفيلد الأرجنتيني ثم بورتو البرتغالي ومنه إلى موناكو الفرنسي وانضم إلى ريال مدريد.

وحقق جيمس جائزة هداف كأس العالم 2014 برصيد 5 أهداف واختير هدفه في مرمى أوروجواي كأفضل هدف في المونديال.