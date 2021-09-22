مصطفى محمد أساسي ضد قيصري سبور

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - فاتح تريم

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في تشكيل فريقه الأساسي الذي يستعد لملاقاة قيصري سبور.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي ضيفا على قيصري سبور اليوم الأربعاء لملاقاته في الجولة السادسة من الدوري التركي.

تلك المشاركة الأساسية ستكون هي الرابعة لمصطفى محمد خلال الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
هذا لا يحدث كل يوم.. نائب رئيس دولة سورينام يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب في التاريخ خصم 12 نقطة من رصيد دربي كاونتي بسبب إفلاس النادي أسطورة أرسنال: صلاح سيسجل أكثر من رونالدو.. وهذه نصيحتي لليفربول حول عقده

وحتى الآن لم يُكمل مهاجم الزمالك السابق أي مباراة بشكل كامل مع جالاتا سراي منذ عودته من الإصابة.

ولم يسجل مصطفى أي هدف مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل جالاتا سراي المركز التاسع في جدول الترتيب بثماني نقاط.

فيما يأتي قيصري سبور في المركز الـ11 بسبع نقاط.

مصطفى محمد جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ردا على عقوبته.. شيكابالا لـ في الجول: قد ألجا للفيفا 5 دقيقة | الدوري المصري
جيمس رودريجيز إلى الريان القطري 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد أساسي ضد قيصري سبور 35 دقيقة | المحترفون
تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات.. ورفض الاستئناف ضد إيقاف حازم إمام 55 دقيقة | الدوري المصري
ثروت سويلم عن اختياره في رابطة الأندية: هذا عمل تطوعي.. وهذه أهدافنا 58 دقيقة | مصر
محمد بسام: أتمنى الانتقال إلى الأهلي ساعة | ميركاتو
هذا لا يحدث كل يوم.. نائب رئيس دولة سورينام يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب في التاريخ 2 ساعة | أمريكا
أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية ومتعب نائبا.. وعامر حسين للمسابقات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك