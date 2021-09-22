مصطفى محمد أساسي ضد قيصري سبور

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في تشكيل فريقه الأساسي الذي يستعد لملاقاة قيصري سبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي ضيفا على قيصري سبور اليوم الأربعاء لملاقاته في الجولة السادسة من الدوري التركي.

تلك المشاركة الأساسية ستكون هي الرابعة لمصطفى محمد خلال الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يُكمل مهاجم الزمالك السابق أي مباراة بشكل كامل مع جالاتا سراي منذ عودته من الإصابة.

ولم يسجل مصطفى أي هدف مع جالاتا سراي خلال الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل جالاتا سراي المركز التاسع في جدول الترتيب بثماني نقاط.

فيما يأتي قيصري سبور في المركز الـ11 بسبع نقاط.