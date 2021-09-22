خصم 12 نقطة من رصيد دربي كاونتي بسبب إفلاس النادي

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 15:45

كتب : FilGoal

ديربي كاونتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 12 نقطة من رصيد دربي كاونتي بدوري القسم الثاني بسبب إفلاس النادي.

وأفادت الرابطة في بيان: "وفقا للوائح تم خصم 12 نقطة من رصيد دربي كاونتي يأتي ذلك بعدما دخل النادي رسميا تحت الإدارة القضائية بسبب معاناته المالية".

وأضاف البيان "ستتواصل الرابطة اليوم مع ممثلي صندوق جماهير دربي كاونتي الرسمي وأعضاء البرلمان من منطقة دربي وأصحاب المصلحة الآخرين لدعوتهم لاجتماع لمناقشة موقف النادي الآن بعد تعيين المسؤولين القضائيين".

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ويواجه دربي كاونتي خطر خصم 9 نقاط إضافية بسبب أخطاء في حسابات النادي المالية، وقد يرتفع الخصم إلى 24 نقطة في حالة عدم تقاضي واين روني المدير الفني للفريق واللاعبين لأجورهم هذا الشهر.

وقال تريفور بيرش الرئيس التنفيذي لدوري القسم الثاني "إنني أقدر أن هذه فترة صعبة ومثيرة للقلق لكل شخص مرتبط بالنادي، وخاصة الموظفين والجماهير، ونعتزم العمل بشكل سريع مع المسؤولين وجميع الأطراف ذات الصلة بهدف تأمين مستقبل النادي".

وأصبح دربي كاونتي في المركز الاخير بجدول المسابقة برصيد نقطتين.

دربي كاونتي واين روني
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