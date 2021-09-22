منافس الزمالك – توسكر بطلا لكأس السوبر الكيني

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 15:02

كتب : عبد الرحمن فوزي

توسكر الكيني

توج توسكر بطلا لكأس السوبر الكيني للمرة الثالثة في تاريخه على حساب جور ماهيا بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحسم توسكر الفوز في ركلات التجريح بنتيجة 8-7.

تقدم جور ماهيا عن طريق سامي أونيانجو في الدقيقة الـ 54 من ركلة جزاء.

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وتعادل إبراهيم جوشوا لتوسكر من ركلة جزاء أخرى بعد دقيقتين فقط.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي رجحت كفة توسكر الذي سجل 8 ركلات من أصل 10 سددوا، بينما سجل لاعبي جور ماهيا 7 ركلات من أصل 11.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مع توسكر في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل توسكار لدور الـ 32 بعد الفوز على أرتا سولار بأربعة أهداف مقال هدف واحد في النتيجة الإجمالية.

وستجري مباراة ذهاب دور الـ 32 في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

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