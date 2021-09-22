أسطورة أرسنال: صلاح سيسجل أكثر من رونالدو.. وهذه نصيحتي لليفربول حول عقده

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

يعتقد راي بارلور أسطورة أرسنال أن محمد صلاح نجم ليفربول سيسجل أهدافا أكثر من كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هذا الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

ليفربول

رونالدو عاد لصفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم قادما من يوفنتوس ونجح في التألق بمبارياته الأولى مع الشياطين الحمر.

وقال بارلور لراديو TalkSPORT: "صلاح قد يسجل أهدافا أكثر من رونالدو هذا الموسم حسب اعتقادي".

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وأضاف "السبب الوحيد هو أنني لا أعتقد أن رونالدو يمكنه لعب كل مباراة، إذا لعب كل مباراة، فسيكون ذلك إنجازًا رائعًا للاعب في الـ36 من عمره".

وتابع لاعب أرسنال في الفترة من 1992 إلى 2004 "أعتقد أن الجهاز الفني ليونايتد عليه تنظيم فترات لعب رونالدو، أما صلاح سيلعب باستمرار عندما يكون لائقا".

وواصل "الشيء الذي يجب أن يفعله أولي جونار سولشاير مع رونالدو هو الدفع به كأساسي، ليقوم بدوره في تسجيل الأهداف وقيادة الفريق ثم استبداله في النصف ساعة الأخيرة من المباراة لإراحته".

أما بالنسبة للدولي المصري فيعتقد بارلور أن "أهم شيء بالنسبة لليفربول مع صلاح هو إقناعه بتوقيع عقد جديد. هذا ما يجب أن يفعله ليفربول".

عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023 وذكرت تقارير بأنه طلب الحصول على نصف مليون جنيه استرليني كراتب أسبوعي من أجل الموافقة على تمديد عقده مع الحمر.

وعلق بارلور على ذلك قائلا "لو الأمر بيدي لأعطيته هذا المبلغ".

واستطرد "أعلم أن الرقم ضخم ولكن في حالة رحيله عليك استبداله"، وتسائل "كيف تستبدل لاعبا مثل محمد صلاح؟".

وأكمل "إذا تقاضى صلاح هذا المبلغ سيدفع ليفربول له نحو 25 مليون جنيه إسترليني في السنة، ولو وقع على عقد لمدة 4 سنوات ستكون القيمة الاجمالية 100 مليون جنيه إسترليني".

وأردف "من هو المهاجم الذي سينجح ليفربول في ضمه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني؟ بالإضافة إلى دفع راتبه".

وأتم "صلاح مستقر في ليفربول، يعلم كل ما يدور في الفريق".

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