مهاجم نورويتش السابق: موهبة ليفربول الجديدة يشبه صلاح

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف محمد صلاح في ميلان

يرى جرانت هولت مهاجم نورويتش سيتي السابق أن كايدي جوردون موهبة ليفربول يشبه محمد صلاح.

المراهق جوردون ظهر لأول مرة بقميص ليفربول في مباراة كأس رابطة المحترفين ضد نورويتش يوم الثلاثاء في الـ16 من عمره.

وقال هولت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "وفقا لتحركاته والطريقة التي يلعب بها، إنه يشبه محمد صلاح".

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وأَضاف "خاصة بالطريقة التي يركض بها بجوار خط الملعب".

وتابع "جوردون يمكنه أن يراوغك إلى داخل الملعب، ويمكنه أن يراوغك ناحية خط الملعب".

وأصبح جوردون خامس أصغر لاعب يرتدي قميص الحمر في مباراة رسمية، بعمر 16 عاما و11 شهرا و16 يوما.

وغاب صلاح عن المباراة التي فضل يورجن كلوب فيها الاعتماد على البدلاء والشباب، وانتصر بثلاثية نظيفة.

وينتظر ليفربول 3 مباريات قوية في الأسبوع المقبل.

يبدأها بمواجهة برينتفورد في الدوري يوم السبت، ثم لقاء بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، والصدام مع مانشستر سيتي الأحد التالي بالدوري.

محمد صلاح ليفربول كايدي جوردون
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