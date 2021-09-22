ليفربول يعلن البدء في عملية توسيع ملعب أنفيلد

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 14:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن ليفربول في بيان رسمي عن عملية لتوسيع ملعب أنفيلد بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الملعب سيحتوي على 7000 مقعد إضافي ليتسع لأكثر من 61 ألف متفرج.

تبدأ عمليات التوسيع بداية من الأسبوع المقبل عقب إقامة حفلة للإعلان عن بداية الأعمال من خلالها، وسيستمر الفريق في خوض المباريات على أنفيلد بشكل طبيعي على أن تتوقف عمليات التوسيع في يوم المباراة وتستمر في الأيام الأخرى.

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المشروع كان قد حصل على الإذن من مجلس مدينة ليفربول يوم 6 يونيو 2021، مع منح النادي أيضا الحق بإقامة ست حفلات موسيقية وأحداث كبرى بالملعب لمدة خمس سنوات.

وقال أندي هيوز العضو المنتدب لليفربول: "كنا بحاجة إلى اليقين من أجل التقدم بهذا المشروع ونحن الآن في وضع يمكننا من المضي قدما".

وأضاف "بدأنا تلك الرحلة في 2014 ونشعر بالامتنان للجميع على المساهمات التي قدموها للوصول بالمشروع إلى هذه المرحلة".

ملعب أنفيلد هو واحد من أقدم الملاعب في العالم، افتتح في عام 1884 وكان مخصصا لنادي إيفرتون في البداية قبل انتقاله لملعب جوديسون بارك.

ويتسع أنفيلد قبل إجراء عمليات التوسيع لإستيعاب 35,394 متفرج.

ليفربول أنفيلد
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