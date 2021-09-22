مدير أعمال الجزيري: ننتظر نتيجة التماس الزمالك ضد منع القيد لمعرفة مصيره

كشف علاء أباظة مدير أعمال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن موقف المهاجم التونسي من الاستمرار مع القلعة البيضاء في ظل أزمة منع النادي من القيد.

وقال أباظة عبر قناة أون تايم سبورتس: "ننتظر نتيجة التماس نادي الزمالك برفع الإيقاف عن القيد".

وأضاف "الخطة البديلة هي التحرك من خلال نادي الزمالك بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة إذا لم تحل أزمة القيد".

وأتم "حتى الآن لا توجد عروض واضحة واللاعب منتظم في معسكر الفريق، ولا نعرف ما سيحدث غدا، وأتمنى أن تحل هذه الأزمة لأنها ستضر نادي الزمالك كثيرا".

وكان مدير أعماله كشف في وقت سابق عن عدم إمكانية قيد المهاجم التونسي في قائمة الزمالك، في ظل قرار منع النادي من القيد. (طالع التفاصيل)

وانضم سيف الجزيري لصفوف الزمالك قادما من المقاولون العرب في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

قبل أن يفعل الزمالك بند شراء اللاعب في العقد المبرم بينه وبين المقاولون.

الجزيري البالغ من العمر 28 عاما لعب مع الزمالك 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.