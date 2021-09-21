مدير أعماله: إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد لن يستطيع الجزيري اللعب مع الأبيض

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 00:52

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري الزمالك - غزل المحلة

كشف علاء أباظة مدير أعمال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن موقف المهاجم التونسي من الاستمرار مع القلعة البيضاء في ظل أزمة منع النادي من القيد.

وقال أباظة عبر قناة الحياة: "إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد قبل غلق باب الانتقالات في مصر لن يستطيع اللاعب المشاركة مع الفريق الأبيض في أي بطولة لأنه يعتبر لاعبا جديدا".

وأضاف "ما علمته أن هناك مستجدات بشأن أزمة منع الزمالك من القيد يوم الخميس المقبل بعد الحصول على رد الفيفا، ووقتها سنعرف مصير سيف الجزيري".

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وأكمل "كل الاختيارات متاحة سواء استمرار سيف الجزيري مع الزمالك أو خروجه للإعارة، ولكن ننتظر رد فيفا على الزمالك يوم الخميس المقبل بشأن منع القيد".

وأتم تصريحاته "بيراميدز لم يتقدم بعرض رسمي لضم الجزيري من الزمالك".

وانضم سيف الجزيري لصفوف الزمالك قادما من المقاولون العرب في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

قبل أن يفعل الزمالك بند شراء اللاعب في العقد المبرم بينه وبين المقاولون.

الجزيري البالغ من العمر 28 عاما لعب مع الزمالك 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الزمالك سيف الجزيري
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