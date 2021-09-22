بي إن سبورتس: الريان القطري يعلن ضم جيمس رودريجز خلال ساعات

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - كولومبيا

ذكرت شبكة بي إن سبورتس صباح الأربعاء أن نادي الريان القطري سيعلن ضم الكولومبي جيمس رودريجز خلال ساعات.

قبل يومين أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن جيمس رودريجز لاعب وسط إيفرتون قد ينتقل إلى الدوري القطري.

أوضحت الشبكة القطرية حسب مصادرها أن النادي نجح في حسم صفقة جيمس الذي لم يلعب أي دقيقة في الموسم الجديد مع إيفرتون منذ قدوم المدرب الجديد رافا بينيتيث.

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يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في قطر تنتهي بنهاية سبتمبر الجاري.

كان لدى لاعب خط وسط ريال مدريد السابق خيار الانتقال إلى بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن لم يتتم الاتفاق في النهاية.

قبل أيام، قال جيمس عن أسباب عدم مشاركته: "أنا بخير، لا أعانى من أي إصابة، لا تصدقون كل ما يقولونه".

وأضاف "أنا أتدرب جيدًا، وأشعر أنني بحالة جيدة ومستعد لما هو قادم".

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى إيفرتون في صفقة انتقال حر في سبتمبر 2020، حين اجتمع للمرة الثالثة مع مدربه آنذاك كارلو أنشيلوتي.

جيمس رودريجز الريان إيفرتون
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