ميدو جابر: ذهبنا للحكم للتأكد أن طلائع الجيش فاز بكأس السوبر

كشف ميدو جابر لاعب طلائع الجيش عن لحظات تتويج فريقه ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي.

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال ميدو جابر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بطولة السوبر مهمة وكبيرة وأتمنى تكرارها مرة أخرى مع طلائع الجيش ولكن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية".

وأضاف "ذهبنا للحكم عقب تصدي محمد بسام لركلة جزاء محمد شريف لأنه أشار لنا بالانتظار لحين التأكد من صحة الكرة، وبعدها أشار إلى نهاية المباراة وذهبنا جميعا للاحتفال".

وأكمل "أتمنى أن أكون إضافة قوية لطلائع الجيش، ومن المميز أن أحقق أول بطولة في تاريخ النادي في أول مباراة لي مع الفريق".

وأتم تصريحاته "عندما وصلنا للوقت الإضافي كنت متأكد أننا سنصل لركلات الترجيح وسنفوز بالمباراة والبطولة".