مهند لاشين: قد أرحل عن طلائع الجيش

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - طلائع الجيش - مهند لاشين

أوضح مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش أنه قد يرحل عن فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مهند لاشين

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وقال لاشين عبر قناة أون تايم سبورتس:"تابعت الأخبار فوجدت نفسي انتقلت للزمالك وبيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "أغلقت هاتفي لأركز في السوبر وابتعدت عن هذا الكلام تماما".

أخبار متعلقة
عمرو السيسي: انتظرت حركة الشناوي قبل تسديد ركلة الترجيح الأهلي يقرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب وعضو في الجهاز الفني بعد خسارة السوبر طلائع الجيش: لم يصلنا عرض رسمي من الأهلي لضم محمد بسام بسيوني: وجدنا أنفسنا فجأة سنلعب السوبر.. ولم يكن لدينا أي مهاجم قبل قيد كريم الطيب

واستمر "بقائي أو رحيلي هو قرار نادي طلائع الجيش، قد أرحل قريبا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك فاوض طلائع الجيش للحصول على لاشين ليطلب الأخير 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى أسامة فيصل وأحمد عيد.

وتوقفت المفاوضات بعدما رفض الزمالك التفريط في فيصل، قبل أن يعير الأخير إلى البنك الأهلي.

ورحل أحمد عيد معارا إلى طلائع الجيش.

وتوج لاشين مع طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

مهند لاشين طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
فالكاو يصعق أتلتيك بلباو في الدقيقة 96.. وسيلتا فيجو يسقط ليفانتي 29 دقيقة | الدوري الإسباني
ميدو جابر: ذهبنا للحكم للتأكد أن طلائع الجيش فاز بكأس السوبر 39 دقيقة | الدوري المصري
مهند لاشين: قد أرحل عن طلائع الجيش 40 دقيقة | ميركاتو
عمرو السيسي: انتظرت حركة الشناوي قبل تسديد ركلة الترجيح 47 دقيقة | مصر
الأهلي يقرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب وعضو في الجهاز الفني بعد خسارة السوبر 51 دقيقة | الدوري المصري
بسيوني: وجدنا أنفسنا فجأة سنلعب السوبر.. ولم يكن لدينا أي مهاجم قبل قيد كريم الطيب 56 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش: لم يصلنا عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام ساعة | مصر
خالد سطوحي: خوض نهائي الكأس طمأننا قبل السوبر أمام الأهلي.. وهذا سبب طريقتنا الدفاعية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
قد ينال إعجابك