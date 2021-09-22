مهند لاشين: قد أرحل عن طلائع الجيش

أوضح مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش أنه قد يرحل عن فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وقال لاشين عبر قناة أون تايم سبورتس:"تابعت الأخبار فوجدت نفسي انتقلت للزمالك وبيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "أغلقت هاتفي لأركز في السوبر وابتعدت عن هذا الكلام تماما".

واستمر "بقائي أو رحيلي هو قرار نادي طلائع الجيش، قد أرحل قريبا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك فاوض طلائع الجيش للحصول على لاشين ليطلب الأخير 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى أسامة فيصل وأحمد عيد.

وتوقفت المفاوضات بعدما رفض الزمالك التفريط في فيصل، قبل أن يعير الأخير إلى البنك الأهلي.

ورحل أحمد عيد معارا إلى طلائع الجيش.

وتوج لاشين مع طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.