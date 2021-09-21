الأهلي يقرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب وعضو في الجهاز الفني بعد خسارة السوبر

قرر النادي الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على كل لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وأعلن الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق، بالإضافة إلى خضم 300 ألف جنيه من كل عضو في الجهاز الفني.

كما قرر الأهلي توقيع عقوبة مالية على بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.

وأكد الأهلي في بيانه: "جاء ذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر الذي لم يكن يتناسب على الاطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني والاداري والطبي".

وأضاف الأهلي "كما قرر اتخاذ بعد الاجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنب يوم السبت المقبل، في دور الـ16 لكأس مصر.