بسيوني: وجدنا أنفسنا فجأة سنلعب السوبر.. ولم يكن لدينا أي مهاجم قبل قيد كريم الطيب

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي طلائع الجيش بعد التتويج بالسوبر المصري

أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن سعادته بحصد لقب السوبر المصري واللقب الأول في تاريخ النادي.

وكان طلائع الجيش قد حسم لقب السوبر المصري بعد الفوز 3-2 على الأهلي في ركلات الترجيح عندما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال بسيوني عبر أون تايم سبورتس 2: "طلائع الجيش دخل المباراة ولم يكن في كامل استعداده تماما، رحل عنا 8 لاعبين، لم يكن لدينا أي مهاجم قبل تسجيل كريم الطيب".

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وتابع "بدأنا عملنا منذ أسبوع فقط وكان اللاعبون في إجازة وكانت لدينا مشكلة كبيرة وفجأة وجدنا أنفسنا سنلعب مباراة السوبر أمام الأهلي بطل إفريقيا".

وشدد عبد الحميد بسيوني "منظومة طلائع الجيش تحترم التعليمات حتى مع عدم الرضا عن القرارات".

وكشف "كان يجب أن أقدر لاعبي الأهلي التقدير الكامل لأن جميعهم مفاتيح لعب هامة، وفي النهاية حققنا أول فوز في تاريخ طلائع الجيش على الأهلي وأول لقب في تاريخ النادي".

وأوضح المدير الفني لطلائع الجيش "المباراة لم تسير عشوائية ولكن بالتنظيم الذي نلعب به، حتى أن الأهلي عندما كان يزيد مهاجم ندفع بمدافع وسيرنا باللقاء بحيث نلعب على الهجمة المرتدة أو الوصول لأقصى شيء وهو ركلات الترجيح".

وواصل "محمد بسام تعرض لبعض الفرص القليلة من النادي الأهلي الكبير ولذلك أشكر لاعبي الطلائع على المجهود الكبير الذي بذل".

وفي النهاية اختتم تصريحاته بالكشف عن مصير أحمد سمير قائلا: "اللاعب مستمر مع فريق طلائع الجيش، من لعب مباراة اليوم بالإضافة لبعض اللاعبين سيكونوا القوام الجديد للموسم الجديد".

طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
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