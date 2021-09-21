بسام: درست طريقة تسديد الأهلي لركلات الجزاء.. وهذه كواليس المفاوضات مع الأحمر

كشف محمد بسام حارس مرمى وقائد طلائع الجيش عن دراسته لطريقة تسديد لاعبي الأهلي لركلات الجزاء قبل مباراة الفريقين في السوبر المصري.

محمد بسام النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال بسام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "درست طريقة تسديد لاعبي الأهلي لركلات الجزاء قبل مباراة السوبر".

وأضاف "بدر بانون سدد مثلما سدد تماما في نهائي الكأس السابق، وأيضا أفشة لكنه سدد في العارضة في نهائي الكأس".

وأكمل "أما محمد شريف كان يريد تسديد الكرة بسرعة واستعجال".

مفاوضات الأهلي والمنافسة مع الشناوي

وانتقل للحديث عن مفاوضات الأهلي معه قائلا: "أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحرماء تحدث معي منذ 3 أسابيع من أجل الانضمام للأهلي ولكن أنا تحت أمر طلائع الجيش".

وأضاف "الشناوي حارس مميز للغاية وهو حارس مصر الأول ومن الوارد إذا انتقلت للأهلي أن أحصل على فرصة وأتمسك بها".

وتابع "الشناوي عندما انضم للأهلي كان الحارس الثالث بعد إكرامي وأحمد عادل وعندما أتيحت له الفرصة تمسك بها".

وواصل "المنافسة ستكون شرسة للغاية مع الشناوي إذا انتقلت للأهلي، ولكنها ستكون منافسة شريفة في الملعب من أجل الفريق".

وأتم تصريحاته "الموسم هو الأخير لي مع طلائع الجيش وبنسبة كبيرة أنا مستمر مع الفريق العسكري وأريد تقديم أداء مميز وبعد ذلك سوف أبحث عن طموح جديد وتحدي جديد".