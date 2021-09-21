موسيماني: هل أستغني عن أفشة لألعب بمهاجمين اثنين ضد طلائع الجيش؟

برر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عدم إشراكه لمهاجمين إثنين صريحين أمام طلائع الجيش بأنه لا يستطيع استبعاد صانع ألعابه محمد مجدي "أفشة".

وخسر الجنوب إفريقي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 أمام طلائع الجيش في ملعب برج العرب.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي مبررا عدم دفعه بمهاجمين اثنين:"هذا معناه الاستغناء عن أفشة".

وواصل "فزنا بكل البطولات في وجود أفشة. لا يمكنني اللعب بمهاجمين على حساب صانع الألعاب".

وأتم "أبارك لفريق طلائع الجيش".

ودفع موسيماني مع بداية الوقت الإضافي بالمهاجم حسام حسن ليجاور محمد شريف في الخط الأمامي للقلعة الحمراء.

لكن طلائع الجيش صمد أمام الأهلي قبل أن يظفر بالانتصار بركلات الترجيح.

وتصدى محمد بسام لثلاث ركلات ترجيحية ليفوز ناديه بأول لقب في تاريخه.