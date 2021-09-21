محمد النني يعلن عودته لتدريبات أرسنال

أعلن محمد النني عودته لتدريبات فريقه أرسنال اليوم الثلاثاء عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وكان النني تعرض لتمزق عضلي في قدمه اليسرى وكشف ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق وقتها عن غياب لاعب منتخب مصر من أسبوعين إلى ثلاثة.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة".

وأتم النني "سنستمر في العمل الجاد كل يوم".

وكان النني شارك في مباراتين مع أرسنال الموسم الجاري قبل أن يتعرض للإصابة.

وبشكل عام منذ انضمامه إلى أرسنال قادما من بازل السويسري خاض النني مع الفريق 132 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثمانية.