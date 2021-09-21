تشكيل ليفربول - صلاح خارج لقاء نورويتش.. وأوريجي يقود الهجوم

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 19:36

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

خرج محمد صلاح نجم مصر من قائمة ناديه ليفربول الذي يواجه مضيفه نورويتش سيتي اليوم الثلاثاء في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية.

وأجرى المدرب الألماني تبديلات عديدة على تشكيله الذي تفوق على كريستال بالاس يوم السبت بنتيجة 3-صفر في الدوري.

يبدأ ديفوك أوريجي في الهجوم ويلعب في الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين وكورتيس جونز.

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وجاء التشكيل:

حارس المرمى: كاويمهن كيليهير

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - إبراهيما كوناتي - جو جوميز - كونور برادلي

وسط الملعب: كورتيس جونز - نابي كيتا - أليكس أوكسليد-تشامبرلين

الهجوم: كايد جوردون - ديفوك أوريجي - تاكومي مينامينو

بينما البدلاء:

أدريان - جوردان هندرسون - ديوجو جوتا - أندرو روبرتسون - ناثانيال فيليبس - تايلر مورتون - جيمس بالاجيزي

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

ليفربول محمد صلاح
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