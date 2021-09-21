مؤتمر توخيل: نأمل مشاركة ميندي أمام سيتي

يسابق إدوارد ميندي حارس تشيلسي الزمن للحاق باللقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إدوارد ميندي النادي : تشيلسي تشيلسي

ويعاني السنغالي من إصابة أبعدته عن لقاء توتنام ولن يشارك يوم الأربعاء ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي:"ميندي لا يستطيع المشاركة ضد فيلا، لم يتدرب".

وواصل الألماني "سنفعل كل شيء ليكون جاهزا يوم السبت، وأن يتدرب منفردا غدا على أمل مشاركته في المران الجماعي يوم الخميس".

وشارك ميندي في 6 مباريات من الموسم الجاري وغاب فقط عن لقاء توتنام يوم الأحد الذي حسمه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر تشيلسي ترتيب الدوري ورصيده 13 نقطة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويستضيف تشيلسي فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم يواجه ضيفه سيتي حامل لقب الدوري يوم السبت.