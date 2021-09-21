اتهام رئيس أشانتي جولد الغاني بالتلاعب في النتائج

اتهم الاتحاد الغاني لكرة القدم، كواكو فريمبونج رئيس نادي أشانتي جولد وإيمانويل فريمبونج الرئيس التنفيذي للنادي بالتلاعب في النتائج على خلفية مباراة فريقه مع إنتر ألايز في الدوري الغاني.

وكان أشانتي جولد قد فاز على إنتر ألايز بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة من الدوري الغاني.

المباراة شهدت أحداثا مثيرة، خاصة مع تسجيل إبراهيم هاشمي لاعب إنتر ألايز هدفين في مرماه في اللحظات الأخيرة من المباراة حين كان أشانتي جولد متقدما في النتيجة بخماسية.

نتيجة المباراة أثارت جدلا كبيرا في غانا، خاصة وأن أشانتي جولد قد ابتعد قليلا عن الهبوط وضمن بقاءه في الدوري منذ الجولة قبل الأخيرة فيما تأكد هبوط فريق إنتر ألايز مسبقا للدرجة الثانية، لتحوم الشكوك حول تدخل المراهنات في نتيجة المباراة.

واعترف اللاعب بإحرازه هدفين بشكل متعمد لأنه اعتقد أن النتيجة قد تم الاتفاق عليها مسبقا بغرض الرهان.

طوال الموسم في غانا، دارت الشكوك بأن شركات المراهنات تتدخل بشكل مباشر لتحديد نتائج المباريات في الدوري الغاني.

ويجري الاتحاد الغاني تحقيقا حول أحداث المباراة، مع توجيه اتهام لرئيس النادي والمدير التنفيذي بتهمة التلاعب بالنتائج.

ومن المتوقع أن أن يقدم كلا الناديين دفاعهما قبل اتخاذ القرار النهائي من جانب الاتحاد الغاني.