تقرير مغربي: ليس من ضمنهم مصري.. 8 حكام أفارقة في كأس العالم 2022

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 14:47

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

قال تقرير مغربي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد اختار 8 حكام أفارقة لخوض نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022.

وأوضحت جريدة المنتخب المغربية أن الـ 8 حكام هم الجامبي باكاري جاساما، والإثيوبي باملاك تيسيما، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والمغربي رضوان جيد، الجزائري مصطفى غربال، والزامبي جاني سيكازوي، والسنغالي ماجيتي نداي، والكونغولي جاك ندالا.

ولا تضم اللائحة حكما مصريا، بعد أن كان جهاد جريشة ممثلا للتحكيم المصري في كأس العالم 2014.

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وقبل جريشة، حكم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي في كأس العالم 2006، وسبقه جمال الغندور في كأس العالم 1998 و2002.

وكان الغندور ممثلا لعودة التحكيم المصري على الساحة الدولية، بعد غياب بدأ منذ دورة 1978 والتي حكم فيها محمود مصطفى كامل مباراة وحيدة، بعد علي قنديل الذي كان حكما في دورتي 1966 و1970.

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