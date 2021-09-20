تقرير يكشف: رونالدو استحق ركلة جزاء ضد وست هام

أقرت لجنة الحكام التابعة للدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الإثنين في اجتماعها بأحقية كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في الحصول على ركلة جزاء ضد وست هام.

وفاز مانشستر يونايتد على وست هام أمس الأحد في خامس جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإنه تم الإقرار بأن رونالدو استحق ركلة جزاء بعد تدخل من فلاديمير كوفال.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الحكام ارتأت أن الحكم مارتن أتكينسون كان ينبغي عليه احتساب الركلة أو يتم استدعائه لمشاهدة اللقطة.

فيما تم تأييد قرار أتكينسون بعدم احتساب ركلة جزاء لرونالدو بعد تدخل من كورت زوما، مع التأكيد أنه كان ينبغي عليه احتساب ركلة لوست هام بداعي تدخل من آرون وان بيساكا.