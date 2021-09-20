مساعد كلوب يكشف مستجدات إصابة تياجو وفيرمينو وأرنولد

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 19:52

كتب : أحمد أباظة

ليفربول - ليدز - تياجو ألكانتارا

كشف بيبين ليندرس المدرب المساعد لفريق ليفربول الإنجليزي عن مستجدات قائمة الإصابات، وعلى رأسها موقف تياجو ألكانتارا وترينت ألكساندر أرنولد وروبرتو فيرمينو.

وتأكد غياب تياجو عن مباراة "كأس كاراباو" المقبلة ضد نورويتش سيتي والمباراة التالية في البريميرليج ضد برينتفورد الصاعد حديثا، وذلك عقب خروجه مصابا من الشوط الثاني لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت، والتي انتهت بفوز ليفربول 3-0.

وقال ليندرس في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "كما قال المدرب (يورجن كلوب) بعد المباراة أصيب تياجو في ربلة الساق. لا يمكنني القول لأي فترة سيغيب، ولكن بالتأكيد لن يلعب غدا ولن يلعب في نهاية الأسبوع".

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وأضاف "لنحصل على نتائج الفحوصات أولا ونتوصل إلى تشخيص صحيح. من السيئ حدوث ذلك لأنه كان يلعب بصورة رائعة، حيث كان صانع الألعاب اللائق في رأيي، من السيئ أن نفقده الآن. في أسبوع واحد فقدنا لاعبين مؤثرين في خط الوسط، وهذا شيء سيئ".

ويشير ليندرس إلى الإصابة القوية التي تعرض لها هارفي إليوت لاعب الوسط الواعد في مباراة ليدز يونايتد بالأسبوع الرابع، والتي ستكلفه الغياب لنهاية العام بحسب التقديرات.

أما عن روبرتو فيرمينو قال المدرب المساعد إنه سيستأنف التدريبات هذا الأسبوع بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة، ولن يلعب ضد نورويتش في الكأس ليلة الثلاثاء.

الأمر ذاته ينطبق على ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول الذي غاب بصورة مفاجئة عن مواجهة كريستال بالاس لظروف مرضية، كل ما تمكن كلوب من قوله بشأنها أنها ليست "كوفيد".

وأوضح ليندرس "مباراتنا بدأت في الثانية عشرة ضد بالاس، وكان متحملا للمسئولية حيث تحدث مع الطبيب. لم يكن أمرا سهلا لأنه من ضمن اللاعبين الذين يريدون لعب كل شيء حتى وإن شعروا بالمرض، ولكنه كان لديه حس المسئولية اللازم".

وتابع "لا يوجد أي أعراض تخص كوفيد، وبصرف النظر عن الأعراض فنحن نجري التحاليل اللازمة في كافة الأحوال. يفترض أن يكون بخير في الأيام القليلة المقبلة ولكن مباراة نورويتش مبكرة للغاية بالنسبة لذلك".

ويعيش ليفربول موسما بلا هزيمة حتى الآن، حيث يحتل صدارة البريميرليج بالتساوي مع تشيلسي ولكل منهما 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب نفس الرصيد، فيما بدأ مسيرته في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ميلان 3-2.

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