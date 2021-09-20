جوندوجان ينضم لقائمة إصابات مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تطورات قائمة إصاباته، والتي انضم إليها لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، وذلك قبل مواجهة وايكومب في "كأس كاراباو" يوم الثلاثاء.

وكان مان سيتي قد تعادل سلبيا مع ساوثامبتون يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبريميرليج، والذي خاضه بدون جون ستونز وأيميريك لابورت ورودري وأوليساندر زينشنكو.

وقال جوارديولا إنه لا يملك خيارا سوى إشراك العديد من الشباب في هذه المباراة المقبلة، التي يبدأ خلالها مشوار الدفاع عن هذه البطولة بصفته حامل اللقب.

وذكر جوارديولا اسم جوندوجان ضمن قائمة الإصابات، فيما أعلن أن جواو كانسيلو وروبن دياز ضمن قائمة الراحة أيضا في مواجهة وايكومب، بعد لعبهما لكل دقائق الموسم حتى الآن.

وشهدت مباراة ساوثامبتون الأخيرة وجود 4 لاعبين تحت سن 20 عاما، وهم لوك مبيتي تاتو وكول بالمر وروميو لافيا وجوش ويلسون إسبراند.

وعلى الرغم من قائمة الإصابات الممتدة، إلا أن هذه المباراة الأخيرة شهدت تواجد كيفن دي بروين وفيل فودين وفيران توريس ورياض محرز على مقاعد البدلاء.

يذكر أن مانشستر سيتي يخوض مرحلة صعبة من منافسات الموسم، حيث يلعب ضد تشيلسي في الخامس والعشرين من سبتمبر ثم ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال عقب 3 أيام، قبل أن يواجه ليفربول في بداية أكتوبر القادم.