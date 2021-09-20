لينجارد: نستهدف التتويج بكأس الرابطة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

يستهدف جيسي لينجارد التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين مع فريقه هذا الموسم، وذلك قبل ملاقاة وست هام يونايتد ضمن الدور الثالث.

يونايتد لعب ضد وست هام يوم الأحد في الدوري وانتصر عليه 2-1، ويستقبله في كأس الرابطة يوم الأربعاء.

وقال لينجارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عليك أن تبدأ البطولة بشكل جيد دائمًا وأن تظهر ما يمكنك فعله أمام بقية الفرق".

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وأضاف "الهدف الرئيسي هو الفوز باللقب وأعتقد أن لدينا إمكانيات تمكننا من ذلك".

وتابع جيسي "الجميع مستعدون دائمًا للعب، لذلك يجب أن يكون البدلاء مستعدين لإحداث الفارق".

وأكمل "مباريات وست هام دائمًا ما تكون صعبة، لكننا سنخوض المباراة التالية بكل ثقة".

وتحدث لينجارد عن هدفه القاتل في شباك وست هام بالدوري مطلع الأسبوع، وعدم احتفاله بالهدف في مرمى الفريق الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأشار "لقد كان استقبالًا رائعًا من جماهير وست هام. لقد قضيت وقتًا رائعًا هنا، لكن كان علي أن أقوم بدوري لفريقي الحالي".

وواصل "من الصعب دائمًا تفكيك وست هام، وعندما تجد مساحة مثل هذه عليك أن تحاول بقوة استغلالها. بمجرد أن حصلت على نصف ياردة وانفتحت المساحة أمامي، عرفت ما أريد أن أفعله".

وعن عدم الاحتفال بالهدف قال "لقد دعموني خلال فترة الإعارة كثيرًا، لذلك كان من الصواب أن أرد لهم ما فعلوه معي".

جيسي لينجارد مانشستر يونايتد وست هام يونايتد
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