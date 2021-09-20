أنشيلوتي: أقضي شهر عسل في ريال مدريد.. ويوفنتوس سينتفض

عبّر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن سعادته الغامرة بعودته نادي العاصمة مرة أخرى بعد سنوات.

وتحدّث أنشيلوتي لـ إذاعة "راي" الإيطالية عن عودته للميرنجي، وقيّم وضع الدوري الإيطالي مشيرا إلى ثقته في استفاقة قريبة لـ يوفنتوس.

وقال أنشيلوتي: "الدوري الإيطالي متكافئ للغاية، يوفنتوس يمر ببعض المشاكل، لكني واثق أنه سينتفض وسيكون بين المتنافسين على اللقب في نهاية المشوار".

وأضاف: "يوفنتوس أبقى على تشكيل الموسم الماضي مع تغيير المدرب وبعض النجوم".

وكشف: "العودة لـ ريال مدريد مثل شهر العسل، أتمنى البقاء هنا لسنوات عديدة".

وتابع: "رغم فقدان الكرة الإسبانية للاعبين مهمين، فلدينا هنا فينيسيوس جونيور الذي يؤدي بشكل مميز، ومن حسن الحظ أنه يلعب في فريقنا".

وأكمل: "براهيم دياز لم يكن له مكان في الفريق بسبب شدة المنافسة، إنه لاعب مهم لنا ونحن سعداء بظهوره بشكل جيد مع ميلان، كان ضروريا أن يلعب حتى يتطور، وهو لم ينضم لـ ميلان بالصدفة، ولكن لأننا نعرف بنية النادي جيدا".

وتطرق لفترته في نابولي: "لقد قضيت عامين مهنيين رائعين في نابولي، ولكني أعرف كيف تسير الأمور وأرى أنها انتهت بشكل جيد".

وأضاف: "عندما يغيب التناغم بين النادي والمدرب، فمن الأفضل أن ينفصلان".

وتنبأ: "نابولي فريق تنافسي، لست واثقا من قدرتهم على الفوز بالدوري، لكنهم سينافسون دون شك".

وأتم مجيبا عن سؤال بإمكانية تدريبه روما: "آمل أن يحقق روما الانتصارات مع مورينيو".

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد لانطلاقة قوية هذا الموسم بتصدر الدوري الإسباني من 4 انتصارات وتعادل، بالإضافة إلى الفوز على إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا بدوري أبطال أوروبا.