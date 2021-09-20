قبل الأسبوع الناري.. جوارديولا: سنلعب مباراة كأس الرابطة بالشباب

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيمنح العديد من الشباب الفرصة للعب ضد ويكومب واندررز في كأس رابطة المحترفين بعد الكشف عن قائمة لاعبيه المصابين.

ويستقبل سيتي ضيفه ويكومب ضمن الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء، قبل مواجهة تشيلسي ثم باريس سان جيرمان ثم ليفربول في أسبوع مقبل ناري.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا في قائمة المصابين كل من رودريجو وأيمريك لابورت وجون ستونز وأولكسندر زينتشينكو، فيما يحتاج إلكاي جوندوجان للراحة".

وأضاف "رودري كان يعاني من بعض المشاكل العضلية، ليست كبيرة ، لكني لا أعرف كم عدد الأيام التي يحتاجها، لم يستطع الطبيب إخباري".

وشدد المدرب الإسباني "ليس لدي أي حل سوى اللعب ببعض اللاعبين الشباب".

وواصل "بعض اللاعبين قد يستريحون للمباريات التي ننتظرها، ولذلك سيشارك بعض لاعبي الأكاديمية".

وأتم "روبن دياش لعب كل الدقائق حتى الآن وجواو كانسيلو لعب كل الدقائق أيضا، لذلك لن أدفع بهما في هذه المباراة".

وينتظر الفريق السماوي خوض 3 مباريات نارية خارج ملعبه في الأسبوع المقبل.

سيبدأها السبت بمواجهة تشيلسي في الدوري في ستامفورد بريدج، ثم مواجهة سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وملاقاة ليفربول بملعب أنفيلد يوم الأحد التالي.

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