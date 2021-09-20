قبل الأسبوع الناري.. جوارديولا: سنلعب مباراة كأس الرابطة بالشباب

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - نهائي دوري أبطال أوروبا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيمنح العديد من الشباب الفرصة للعب ضد ويكومب واندررز في كأس رابطة المحترفين بعد الكشف عن قائمة لاعبيه المصابين.

ويستقبل سيتي ضيفه ويكومب ضمن الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء، قبل مواجهة تشيلسي ثم باريس سان جيرمان ثم ليفربول في أسبوع مقبل ناري.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا في قائمة المصابين كل من رودريجو وأيمريك لابورت وجون ستونز وأولكسندر زينتشينكو، فيما يحتاج إلكاي جوندوجان للراحة".

أخبار متعلقة
ماركا: كارباخال يغيب شهرا.. وطلب الخصوصية على غرار بيل مدافع يوفنتوس: حرمنا ميلان من نقطة تفوقه ولكن "حجر-ورقة-مقص".. أغرب قُرعة بداية مباراة على الإطلاق بعد مرور 5 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

وأضاف "رودري كان يعاني من بعض المشاكل العضلية، ليست كبيرة ، لكني لا أعرف كم عدد الأيام التي يحتاجها، لم يستطع الطبيب إخباري".

وشدد المدرب الإسباني "ليس لدي أي حل سوى اللعب ببعض اللاعبين الشباب".

وواصل "بعض اللاعبين قد يستريحون للمباريات التي ننتظرها، ولذلك سيشارك بعض لاعبي الأكاديمية".

وأتم "روبن دياش لعب كل الدقائق حتى الآن وجواو كانسيلو لعب كل الدقائق أيضا، لذلك لن أدفع بهما في هذه المباراة".

وينتظر الفريق السماوي خوض 3 مباريات نارية خارج ملعبه في الأسبوع المقبل.

سيبدأها السبت بمواجهة تشيلسي في الدوري في ستامفورد بريدج، ثم مواجهة سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وملاقاة ليفربول بملعب أنفيلد يوم الأحد التالي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لأننا لن نخترع العجلة.. كيف تدير روابط الأندية المسابقات دقيقة | الدوري المصري
فيفا يبدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول أجندة المباريات الدولية 11 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الـ 15.. فاركو يضم سيف تيري 11 دقيقة | ميركاتو
قبل الأسبوع الناري.. جوارديولا: سنلعب مباراة كأس الرابطة بالشباب 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تدريبات بدنية واستشفاء 23 دقيقة | مصر
كرة سلة - مجموعات متوازنة لـ الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية 28 دقيقة | رياضات أخرى
ماركا: كارباخال يغيب شهرا.. وطلب الخصوصية على غرار بيل 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مدافع يوفنتوس: حرمنا ميلان من نقطة تفوقه ولكن ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك