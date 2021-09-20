الصفاقسي لـ في الجول: نتعجب من تصريحات مدرب الشرقية للدخان.. لم تصلنا عروض لضم فراس شواط

أبدى عازي الغرايري المدير الرياضي للصفاقسي التونسي اندهاشه من تصريحات علاء نوح المدير الفني لفريق الشرقية للدخان بشأن ضم فراس شواط.

وكان نوح قد أعلن في تصريحات تليفزيونية ضم فراس شواط المهاجم التونسي والتفاوض مع لاعبين آخرين من تونس لتدعيم صفوف الفريق.

وقال الغرايري لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض من نادي الشرقية للدخان بشأن فراس شواط".

وشدد "لا توجد أي عروض رسمية من الأساس من خلال نادي الشرقية للدخان".

وتابع "أتعجب من تصريحات المدير الفني بأن هناك اتفاق تم بين الطرفين".

واختتم تصريحاته "لم تحدث محادثات شفهية حتى بشأن ضم فراس شواط".

ويبلغ فراس شواط من العمر 25 عاما ويلعب في مركز الهجوم وكان قد انتقل من الصفاقسي إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة من يناير الماضي إلى نهاية الموسم المنقضي.