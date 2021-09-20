الصفاقسي لـ في الجول: نتعجب من تصريحات مدرب الشرقية للدخان.. لم تصلنا عروض لضم فراس شواط

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 13:53

كتب : محمد عبد العظيم

فراس شواط - الصفاقسي - الترجي

أبدى عازي الغرايري المدير الرياضي للصفاقسي التونسي اندهاشه من تصريحات علاء نوح المدير الفني لفريق الشرقية للدخان بشأن ضم فراس شواط.

وكان نوح قد أعلن في تصريحات تليفزيونية ضم فراس شواط المهاجم التونسي والتفاوض مع لاعبين آخرين من تونس لتدعيم صفوف الفريق.

وقال الغرايري لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض من نادي الشرقية للدخان بشأن فراس شواط".

أخبار متعلقة
الصفقة 12.. فاركو يضم عزمي غومة من الصفاقسي تقرير تونسي: ظهير الصفاقسي يتمسك بالانتقال لـ فاركو رغم مطالب ناديه مصدر من النجم الساحلي: المصري طلب ضم أيمن الصفاقسي.. وهذه مطالبنا الصفاقسي: معلول ابننا.. وسواء اعتزل معنا أم لا سيظل نجما هنا وفي الأهلي

وشدد "لا توجد أي عروض رسمية من الأساس من خلال نادي الشرقية للدخان".

وتابع "أتعجب من تصريحات المدير الفني بأن هناك اتفاق تم بين الطرفين".

واختتم تصريحاته "لم تحدث محادثات شفهية حتى بشأن ضم فراس شواط".

ويبلغ فراس شواط من العمر 25 عاما ويلعب في مركز الهجوم وكان قد انتقل من الصفاقسي إلى أبها السعودي على سبيل الإعارة من يناير الماضي إلى نهاية الموسم المنقضي.

الصفاقسي الشرقية للدخان فراس شواط
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد المصري يطمئن أسر لاعبات منتخب السيدات بعد معاناة انقطاع الكهرباء في الكاميرون 12 دقيقة | رياضات أخرى
بعد مرور 5 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة برشلونة – غياب ألبا وبيدري.. واستمرار ابتعاد فاتي أمام غرناطة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
الصفاقسي لـ في الجول: نتعجب من تصريحات مدرب الشرقية للدخان.. لم تصلنا عروض لضم فراس شواط 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: صاحب إنجاز مونديال 2010 يعود لقيادة غانا 34 دقيقة | إفريقيا
5063 يومًا.. متى تجرأ أي مدرب قبل بوكيتينو على إخراج ميسي لأسباب فنية ساعة | الدوري الفرنسي
سولشاير: لم نتوقف أبدا عن الإيمان بـ دي خيا ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: بن يوسف طلب راتبا أكثر من الحد الأقصى في النادي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك