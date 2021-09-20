تقرير: صاحب إنجاز مونديال 2010 يعود لقيادة غانا

قال موقع Ghanasoccernet إن الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدد التعاقد مع المدرب الصربي ميلوفان راجيفاتش لقيادة المنتخب المحلي مرة أخرى.

وأضاف أن المدرب السابق للجزائر وقطر وتايلاند وصل أكرا عاصمة غانا مساء الأحد تمهيدا لتوقيع العقد.

وكتب أن راجيفاتش (67 عاما) سيوقع عقدا مدته سنتين به شروط تخص أداء منتخب النجوم السوداء.

واتفق راجيفاتش شفهيا مع الاتحاد على بنود العقد وسيُعلن خلال ساعات مدربا للفريق المتوج 4 مرات سابقة بكأس إفريقيا للأمم.

وكان الاتحاد أقال المدرب المحلي شارلز أكونور بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

فجمعت غانا 3 نقاط فقط من أول مباراتين في التصفيات مثل إثيوبيا بينما تتصدر جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وتتذيل زيمبابوي بنقطة يتيمة.

وتستعد غانا لمواجهة زيمبابوي مرتين في أكتوبر المقبل ضمن التصفيات.

وتسعى غانا للعودة للمشاركة في كأس العالم بعدما غابت عن نسخة 2018 التي سبقتها 3 مشاركات متتالية في المونديال.

وقاد راجيفاتش منتخب غانا من أغسطس 2008 إلى سبتمبر 2010.

في تلك الحقبة ومع جيل شاب من اللاعبين بلغت غانا نهائي كأس إفريقيا 2010 وخسرت بهدف أمام مصر.

ثم أبهرت العالم في مونديال جنوب إفريقيا وكانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور نصف النهائي لولا خسارتها بركلات الترجيح أمام أوروجواي.

وبعد ذلك رحل راجيفاتش ليقود الأهلي السعودي ولم يدرب منذ يناير 2019 حين رحل عن منتخب تايلاند.