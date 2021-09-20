سولشاير: لم نتوقف أبدا عن الإيمان بـ دي خيا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في أستون فيلا

أسهب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بديفيد دي خيا بعد تصديه لركلة الجزاء حاسمة أمام وست هام يونايتد.

وتصدى دي خيا لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرم قائد وست هام مارك نوبل من منح التعادل لفريقه في استاد لندن، ليفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد عاد دي خيا بقوة هذا الموسم، كان يرغب في إظهار جودته للجميع".

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وأضاف المدرب النرويجي عن حارسه الإسباني "دي خيا يلعب موسمه الـ11 هنا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان به، ومن المهم أن يعرف ذلك أيضًا".

وتابع "لقد جاء في فترة الاعداد للموسم الجديد وقال لي أعلم أنه من المفترض أن أرتاح لكني أريد أن أعود مبكرًا".

وأردف "هذا يظهر تصميمه الكبير على النجاح".

وأتم "التركيز الشديد الذي يتمتع به دي خيا حقق لنا الـ3 نقاط أمام وست هام".

مانشستر يونايتد يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولة بالتساوي مع تشيلسي وليفربول، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة.

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