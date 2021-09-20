ميلنر: فان دايك "سوبر مان" يحتاج إلى الراحة

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن زميله فيرجيل فان دايك يحتاج إلى الحصول على بعض الراحة وعدم المشاركة في كل المباريات كما كان يفعل دائما.

فان دايك عاد من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن معظم فترات الموسم الماضي، وأسهم في عودة ليفربول لمستواه.

قال ميلنر في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "نعتقد جميعا أن فان دايك هو سوبرمان، فهو يلعب 99 مباراة من أصل 100".

وأضاف "كل ما قدمه منذ عودته أمر لا يصدق. إنه يظهر كم هو لاعب جيد، يتمتع بعقلية احترافية رائعة".

واستدرك "فان دايك يحتاج إلى العناية به، بغض النظر عن مدى غضبه من استبعاده من الفريق، سيحتاج إلى الراحة أثناء تدوير الفريق".

وأكمل "كل لاعبي الخط الخلفي رائعون، عندما تراهم في التدريب لا تصدق مدى جودتهم".

وأتم "أعتقد أن تدوير الفريق مهم بشكل كبير، ففي العام الماضي لم يحالفنا الحظ بسبب الإصابات واضطر اللاعبون إلى اللعب في غير مراكزهم، أعتقد أن تدوير الفريق سيكون مفيدا لنا".

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولة بالتساوي مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة.

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