سكاي: جيمس رودريجز قد ينتقل للدوري القطري خلال أيام

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

لوكاس ديني - جيمس رودريجيز

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن جيمس رودريجز لاعب وسط إيفرتون قد ينتقل إلى الدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

جيمس لم يلعب أي دقيقة في الموسم الجديد منذ قدوم المدرب الجديد رافا بينيتيث.

وأوضح تقرير سكاي أن أحد الأندية القطرية يتفاوض مع جيمس من أجل ضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في قطر بنهاية سبتمبر.

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كان لدى لاعب خط وسط ريال مدريد السابق خيار الانتقال إلى بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن لم يتتم الاتفاق في النهاية.

قبل أيام، قال جيمس عن أسباب عدم مشاركته: "أنا بخير، لا أعانى من أي إصابة، لا تصدقون كل ما يقولونه".

وأضاف "أنا أتدرب جيدًا، وأشعر أنني بحالة جيدة ومستعد لما هو قادم".

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلى إيفرتون في صفقة انتقال حر في سبتمبر 2020، حين اجتمع للمرة الثالثة مع مدربه آنذاك كارلو أنشيلوتي.

جيمس رودريجز إيفرتون الدوري الإنجليزي الدوري القطري
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