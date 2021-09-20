بيان من نبيه بعد العودة لمنصبه في الزمالك

أصدر أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، بيانا، شكر فيه اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي، وقدم لها التحية، عقب عودته لمنصبه بعد استقالته بـ 48 ساعة.

وقال نبيه عبر فيسبوك: "كل التحية والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك والتي تتحمل أعباء لا حصر لها".

وأضاف "نعلم كلنا مدى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع داخل النادي، والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات دائما".

وأتم "شكر خاص لجماهير نادي الزمالك العظيمة التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان، وكلنا خلف نادي الزمالك العظيم".

وفي وقت سابق، تراجع أسامة نبيه عن استقالته من منصب المدرب العام للزمالك وبات منتظرا أن يستمر في مهمته بالموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن مكالمة هاتفية جمعت نبيه بـ حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم الأحد.

وشهدت المكالمة تراجع نبيه عن قرار استقالته التي تقدم بها مؤخرا للنادي.

وكان مقررا أن يجتمع نبيه بإدارة الزمالك اليوم الأحد بحسب ما أوضح FilGoal.com في وقتٍ سابق، لكن تم تأجيل الجلسة ليوم غد.

ومن المنتظر أن ينضم نبيه لمعسكر الفريق في برج العرب اليوم السبت.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدخل العديد من الشخصيات البارزة في الزمالك لحسم عودة نبيه لمنصبه.

كما تمسّك لاعبو الزمالك باستمرار نبيه نظرا للعلاقة المميزة التي تجمعهم.

وكان نبيه قد تقدّم باستقالته قبل أيام خلال تصريحات لـ FilGoal.com لما أسماه بـ "غياب التقدير المادي والمعنوي".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا منتصف أكتوبر المقبل.