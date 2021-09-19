خبر في الجول – تمسُك اللاعبين وجلسة لتقريب وجهات النظر يقربان نبيه من الاستمرار في الزمالك

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 19:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة نبيه - الزمالك

تعقد إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الأحد مع أسامة نبيه لبحث أسباب استقالته من منصبه كمدرب عام للفريق.

وكان نبيه قد تقدّم باستقالته قبل أيام خلال تصريحات لـ FilGoal.com لما أسماه بـ "غياب التقدير المادي والمعنوي".

لكن مصدر من إدارة الزمالك صرّح لـ FilGoal.com: "نعقد جلسة منتظرة اليوم الأحد مع أسامة نبيه لبحث أسباب استقالته".

وأشار المصدر: "نبيه سيوضّح لنا بعض الأمور التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة".

وأوضح: "في حال تقارب وجهات النظر قد يستمر أسامة نبيه في منصبه كمدرب عام وينضم لمعسكر الفريق الجاري في برج العرب".

يأتي ذلك تزامنا مع نشر حساب الزمالك الرسمي لصور من زيارة فريق كرة القدم لمستشفى الناس للأطفال، ويظهر فيها أسامة نبيه.

وعلم FilGoal.com أن لاعبي الفريق تمسكوا باستمرار نبيه، وأن المسألة ستسحم اليوم وقد يعود لاستئناف مهامه كمدرب عام للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا منتصف أكتوبر المقبل.

أسامة نبيه الزمالك في الدوري
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