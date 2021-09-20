أزبيليكويتا: توخيل لم يكن راضيا عن أدائنا في الشوط الأول

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

أوضح سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي أن مدربه توماس توخيل لم يعجبه أداء الفريق في الشوط الأول ضد مضيفه توتنام يوم الأحد في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني لشبكة سكاي سبورتس:"توخيل لم يكن سعيدا، لم نكن سعداء بأدائنا".

وواصل "رغم قدرتنا على الوصول لمنطقة الجزاء لم نسدد على المرمى، صنعوا فرصا عديدة كان بإمكانهم التسجيل منها".

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واستمر "حتى في الالتحامات الثنائية لم نكن جيدين مثلما اعتدنا، كنا منفتحين أكثر من اللازم في أوقات عديدة وكان علينا علاج ذلك. لو استمررنا بهذا الأداء لم نكن لنفوز. أفضل شيء أننا أنهينا الشوط الأول والنتيجة صفر-صفر".

وأردف "ردة الفعل في الشوط الثاني كانت جيدة، كل اللاعبين متواضعين بشكل كاف لتقبل ذلك، وعادوا لتقديم شوط قوي".

وحقق تشيلسي فوزا ثمينا على حساب جاره بثلاثية تياجو سيلفا ونجولو كانتي وأنتونيو روديجر التي جاءت في النصف الثاني من المواجهة.

ويتصدر تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ورصيد كل منهما 13 نقطة ويليهما بفارق الأهداف نادي مانشستر يونايتد.

ويستضيف تشيلسي فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم يواجه ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في لقاء مرتقب في الدوري.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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