فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا

أعرب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه على فالنسيا.

فينيسيوس لعب دور البطولة مجددا وسجل وصنع ليقود ريال مدريد لانتصار جنوني في أرض فالنسيا وتصدر الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس بعد المباراة: "اللعب في المستايا صعب دائما، لكننا واصل الإيمان في قدرتنا على العودة".

وشدد الجناح البرازيلي الشاب: "ريال مدريد لا يستسلم أبدا".

وتابع: "الميزة الكبرى التي تحلينا بها هي الصبر، وفزنا بفضل المدرب وعمل الفريق بأكمله".

وأشار: "نؤدي أفضل من أي وقت مضى، لعبنا جيدا ولم نستطع التسجيل، لكن في النهاية استطعنا قلب المباراة".

وأتم: "أنا سعيد بالفوز".

ورفع فينيسيوس رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني على قائمة هدافي الدوري الإسباني خلف زميله كريم بنزيمة صاحب الـ 6 أهداف.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني منذ سقوطه أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي.

كما لم يعرف ريال مدريد الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإسباني منذ سقوطه الرباعي أمام فالنسيا نفسه في المستايا بشهر نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة دخول ريال مدريد متصدرا وفالنسيا وصيفا –قبل انطلاق الجولة- لأول مرة منذ موسم 1971\1972.

المباراة كانت الرقم 100 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما على ملعب المستايا.

وسقط فالنسيا في ملعبه بالدوري الإسباني رغم وصوله للدقيقة 85 متقدما لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

بينما وصل ريال مدريد للدقيقة 85 خاسرا وأنهى المباراة فائزا للمرة الخامسة بتاريخه بالدوري الإسباني، والأولى منذ انتصاره 3-2 على ليفانتي في سبتمبر 2013، ووقتها كان كارلو أنشيلوتي هو المدرب أيضا.