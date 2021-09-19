ثنائية VB القاتلة تخطف لـ ريال مدريد فوزا مجنونا وصدارة منفردة من أنياب فالنسيا

فاز ريال مدريد على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب المستايا بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

فالنسيا تقدّم في الشوط الثاني بهدف هوجو دورو، لكن ريال مدريد سجل هدفين متأخرين عن طريق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ليخطف انتصارا ثمينا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة واستعاد صدارة الدوري الإسباني ولكن منفردا هذه المرة، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط في المركز الثالث بعد تلقيه أول هزيمة.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني منذ سقوطه أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي.

كما لم يعرف ريال مدريد الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإسباني منذ سقوطه الرباعي أمام فالنسيا نفسه في المستايا بشهر نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة دخول ريال مدريد متصدرا وفالنسيا وصيفا –قبل انطلاق الجولة- لأول مرة منذ موسم 1971\1972.

المباراة كانت الرقم 100 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما على ملعب المستايا.

وسقط فالنسيا في ملعبه بالدوري الإسباني رغم وصوله للدقيقة 85 متقدما لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

بينما وصل ريال مدريد للدقيقة 85 خاسرا وأنهى المباراة فائزا للمرة الخامسة بتاريخه بالدوري الإسباني، والأولى منذ انتصاره 3-2 على ليفانتي في سبتمبر 2013، ووقتها كان كارلو أنشيلوتي هو المدرب أيضا.

عودة هازارد

رغم آلام الركبة التي سلط عليها كارلو أنشيلوتي الضوء، فإن إدين هازارد دخل أساسيا بعد أن ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة إنتر ميلان الأخيرة.

وواصل أنشيلوتي التعويل على ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر مع إبقاء الشاب ميجيل جوتييريز على مقاعد البدلاء.

في المقابل عرف فالنسيا غيابين مؤثرين بابتعاد القائد خوسيه لويس جايا والروسي دينيس تشيريشيف للإصابة.

ليشارك الفرنسي ديميتري فولكييه كظهير أيسر، ويدخل هوجو دورو في مركز الجناح الأيسر بعد أن قضى الموسم الماضي في ريال مدريد.

ناتشو ظهير وهازارد وبنزيمة وفينيسيوس يقودون هجوم ريال مدريد أمام فالنسيا في الميستايا.🔥 pic.twitter.com/y5N8ljdSXo — FilGoal (@FilGoal) September 19, 2021

نشاط من هازارد

النجم البلجيكي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ، وقام بعمل فردي مميز في الجهة اليمنى بالدقيقة 11 قبل أن يمرر إلى فيدي فالفيردي الذي أرسل عرضية قوية تصدى لها الحارس.

هازارد ظهر مجددا في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية من فينيسيوس، والتف داخل منطقة الجزاء بمهارة كبيرة، لكن تسديدته قابلها الدفاع وأبعدها.

إصابات بالجملة

بعدها تحوّل الملعب إلى ساحة للأطباء الذي دخلوا لاصطحاب المصابين من الفريقين بشكل غير اعتيادي.

البداية كانت مع كارلوس سولير نجم فالنسيا الذي غادر الملعب في الدقيقة 14 وعوضه الأمريكي يونس موسى.

ثم أصيب البرتغالي تيري كوريا في الدقيقة 23 وعوضه توني لاتو، ليتحوّل فولكييه إلى مركز الظهير الأيمن.

الدور جاء على داني كارباخال في الدقيقة 25 الذي تعرض لإصابة عضلية بدوره وترك الملعب ليعوضه لوكاس فاسكيز.

هجمات من أصحاب الأرض

ريال مدريد اتسم بالفوضى والضياع في الشوط الأول، وفالنسيا بدأ في استغلال ذلك بالجزء الأخير من الشوط الأول.

موسى اخترق من الجهة اليمنى بالدقيقة 38 وأطلق تسديدة قوية علت العارضة.

أخطر فرص الشوط الأول كانت من نصيب جابرييل باوليستا الذي أطلق رأسية صاروخية في الدقيقة 43 بعد عرضية دانييل فاس، لكن كورتوا تألق وأبعد ببراعة.

الشوط انتهى على مخالفة لـ فالنسيا نفذها ماكسي جوميز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

الخفاش يبدأ من حيث انتهى

الشوط الثاني بدأ بهجمة مؤكدة بعد أقل من 15 ثانية عندما أخطأ لوكاس فاسكيز في توقع الكرة، لتسقط أمام زميله السابق دورو الذي انفرد وسدد لكن كورتوا تصدى في الوقت المناسب.

فرصة أخرى سريعة سنحت لـ فالنسيا في الدقيقة 50 بعد مهارة رائعة من موسى وتمريرة نحو جونسالو جيديش الذي سدد بغرابة أعلى العارضة.

ريال مدريد رد على استحياء بتسديدة بعيدة من المدى من كاسيميرو، أمسكها جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا على مرتين.

زميل الأمس

في الموسم الماضي، استعار ريال مدريد مهاجما شابا من خيتافي، قيّده في فريقه الرديف واستعان به زين الدين زيدان أحيانا في الفريق الأول.

مع نهاية الموسم، قرر ريال مدريد عدم تفعيل بند الشراء، ليعود اللاعب إلى خيتافي الذي أعاره إلى فالنسيا، هذا اللاعب هو هوجو دورو، وهو الذي سيلحق الأذى بـ ريال مدريد في الدقيقة 66.

لوكاس فاسكيز تعامل بشكل غريب مع عرضية اصطدمت في رأسه، لتستقر أمام دورو الذي لم يفكر مرتين وسدد بقوة مسجلا هدف التقدم للخفافيش.

ليسجل دورو هدفه الأول بقميص فالنسيا، والثاني عموما في مسيرته بالدوري الإسباني.

video:1

تغييرات متأخرة

تحرّك أنشيلوتي أخيرا عقب تلقي الهدف وسحب الثنائي مودريتش وكاسيميرو، وأقحم رودريجو وإدواردو كامافينجا.

ورد الفعل الملكي جاء سريعا بتسديدة يسارية قوية من كريم بنزيمة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها مامارداشفيلي وأبعد الخطر.

أنشيلوتي أنهى تغييراته بإقحام لوكا يوفيتش وإيسكو بدلا من هازارد وفالفيردي بالدقيقة 78.

فيما أقحم خوسيه بوردالاس الثلاثي هيلدر كوستا وماركوس دي سوسا وأوروس راتشيتش بدلا من جيدي وماكسي ودورو.

جنون

في الدقيقة 86، انقلبت المباراة عندما مرر بنزيمة إلى فينيسيوس وسدد البرازيلي كرة اصطدمت بالفرنسي فولكييه وسكنت شباك فالنسيا مدركة التعادل.

ليرفع فينيسيوس رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم بصدارة الهدافين بالمشاركة مع كريم بنزيمة.

مشاركة لم يسمح بها بنزيمة طويلا، خصوصا عندما أرسل فينيسيوس عرضية رائعة بالدقيقة 89 قابلها الفرنسي بتسديدة بالكتف، أعاد له الانفراد بصدارة الهدافين برصيد 6 أهداف.

video:2

ريال مدريد عرف كيفية الحفاظ على تقدمه رغم إضافة 5 دقائق وقت بدل ضائع، وخرج بأول فوز كبير بهذا الدوري.