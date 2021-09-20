أنشيلوتي: فزنا بفضل الروح.. هذا الفريق يقاتل حتى النهاية

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بالقتال الذي وضعه فريقه ليعود في النتيجة باللحظات الأخيرة أمام فالنسيا.

ريال مدريد كان متأخرا حتى الدقيقة 86، لكنه سجل مرتين في 3 دقائق ليفوز على مضيفه فالنسيا ويقفز منفردا إلى صدارة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "لدي فريق يقاتل طوال الوقت، سواء لعب بشكل جيد أو سيئ. إنه فريق يؤمن حتى النهاية، إنها المشاعر التي انتابتني اليوم".

وأضاف: "لم نلعب جيدا، قمنا بالمرتدات بشكل جيد، لكننا لم ندافع جيدا ولم نتحل بالحدة، كنا نتراجع دوما وهذا قد يتسبب في اهتزاز شباكك. فالنسيا تفوق بدنيا في الشوط الأول، وأنا قمت بعمل انتعاش للفريق بالتغييرات في الشوط الثاني وسجلنا".

وتابع: "التبديلات كانت حاسمة، لقد ظهروا بشكل مميز، دخلوا بكثير من الحماس والرغبة وهذا غيّر المباراة".

وأوضح: "إجراء التغييرات مسألة معقدة جدا لأنه تغيّر معها العديد من الأفكار. البدلاء قاموا بعمل مميز بعد دخولهم وغيروا من شكل المباراة. امتلاك 5 تغييرات هي ميزة كبيرة لأني أمتلك الكثير من الجودة في دكة البدلاء".

وأشار: "كنا ننتظر فالنسيا قويًا، إنها مباراة معقدة خصوصا بعد إرهاق مباراة دوري الأبطال، لم نكن في أفضل حالة بدنية".

وشدد: "فينيسيوس وبنزيمة هما مهاجما ريال مدريد، نحن محظوظون بامتلاكهما، سجلا بشكل مميز، وهازارد أيضا لعب جيدا وحاول إيجاد الحلول وكان نشيطا".

وعن إصابة داني كارباخال واستبداله بالشوط الأول: "كارباخال عانى من انزعاج في عضلة السمانة، سنرى كيف ستكون حالته الأيام المقبلة".

وأكد: "لم نفز بفضل جودتنا، وإنما بفضل الروح، لقد حافظنا على هدوءنا. لدي فريق شاب للغاية، لا أستطيع القول إننا نلعب كرة قدم مذهلة، علينا أن نتحسن دفاعيا وأن نكون أكثر حدة، لكن أعتقد أن الأمور ستتحسن في وجود هذه الروح".

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان ريال مدريد الحالي هو أفضل فريق من الشبان درّبه في مسيرته، فأجاب الإيطالي: "إنه سؤال صعب جدا، لقد درّبت العديد من الشبان الرائعين، لكن أعتقد أنه من المهم للشبان أن يفهموا أن جودتهم ليست كافية في كرة القدم، عليهم أن يتحلوا بالالتزام والشخصية والحافز".

وأتم: "لم أفكر أبدا أن فريقنا غير قادر على التسجيل، هذا الفريق يمتلك لاعبين بجودة عالية، وعمل المدرب هو أن يوظّف هذه الجودة لصالح الفريق".

فالنسيا تقدّم في الشوط الثاني بهدف هوجو دورو، لكن ريال مدريد سجل هدفين متأخرين عن طريق فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ليخطف انتصارا ثمينا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة واستعاد صدارة الدوري الإسباني ولكن منفردا هذه المرة، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط في المركز الثالث بعد تلقيه أول هزيمة.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني منذ سقوطه أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي.

كما لم يعرف ريال مدريد الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإسباني منذ سقوطه الرباعي أمام فالنسيا نفسه في المستايا بشهر نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة دخول ريال مدريد متصدرا وفالنسيا وصيفا –قبل انطلاق الجولة- لأول مرة منذ موسم 1971\1972.

المباراة كانت الرقم 100 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما على ملعب المستايا.

وسقط فالنسيا في ملعبه بالدوري الإسباني رغم وصوله للدقيقة 85 متقدما لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

بينما وصل ريال مدريد للدقيقة 85 خاسرا وأنهى المباراة فائزا للمرة الخامسة بتاريخه بالدوري الإسباني، والأولى منذ انتصاره 3-2 على ليفانتي في سبتمبر 2013، ووقتها كان كارلو أنشيلوتي هو المدرب أيضا.