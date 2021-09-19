سانتو بعد خسارة الدربي: اللاعبون بلغوا حدودهم.. والكرة الثابتة قتلتنا

أبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام هوتسبر فخره بلاعبيه وبمستواهم في الشوط الأول رغم الخسارة الثقيلة أمام الغريم اللندني تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانتو في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كان هناك الكثير من الأشياء التي جرت بشكل خاطئ. لنبدأ بالشوط الأول، أعتقد أنها كانت مباراة جيدة وتنافسية".

وأضاف "أخذنا المبادرة وبدأنا بالضغط من الأمام وسببنا المشاكل وحظينا بالفرص. ولكن في الشوط الثاني أتى الهدف من كرة ثابتة وغير المباراة، فأصبحت أكثر صعوبة. تغيرت المباراة تماما وسيطر تشيلسي عليها وكان الطرف الأفضل في الشوط الثاني".

وأوضح "الأمر صعب ولكني فخور بالشوط الأول وبالمباراة عموما لأننا عانينا الكثير من المشاكل وتم دفع اللاعبين إلى أقصى حدودهم".

وواجه توتنام أزمة مع الغيابات بإصابة لوكاس مورا وستيفن بيرخفاين جناحي الفريق، بالإضافة إلى لحاق هيونج مين سون بالمباراة بعد صعوبات حيث كان يتعافى من الإصابة، فيما وصل الثلاثي اللاتيني كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو ودافينسون سانشيز يوم السبت، بعد تفاديهم للعزل بالعودة من تمثيل المنتخبات إلى كرواتيا قبل اتجاههم إلى لندن.

وعن ذلك قال سانتو: "كنا نعرف أننا سنعاني من المشاكل خلال المباراة، ولكنهم حاولوا إيجاد الحلول وحاولوا منحنا الطاقة خلال التبديلات أيضا، ولكننا كنا أمام خصم صعب. نعرف أن لدينا بعض الأشياء التي يجب تحسينها ونحن نعمل على ذلك".

وتقدم تشيلسي في بداية الشوط الثاني بواسطة رأسية تياجو سيلفا من ركنية أرسلها ماركوس ألونسو، ثم أضاف نجولو كانتي الهدف الثاني من تسديدة خارج المنطقة، واختتم أنطونيو روديجير الثلاثية في الدقائق الأخيرة بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من تيمو فيرنر.

يذكر أن توتنام بعد بداية رائعة حقق خلالها 9 نقاط من أول 3 مباريات، يحتل الآن المركز السابع بعد خسارتين من كريستال بالاس وتشيلسي.