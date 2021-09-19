مأساة يوفنتوس مستمرة.. ميلان يعود ينقطة ويواصل ملاحقة إنتر

تعادل ميلان مع مضيفه يوفنتوس بهدف لكل فريق في قمة منافسات رابع جولات الدوري الإيطالي على ملعب "أليانز أرينا".

بداية المباراة أتت سريعة بهدف يوفنتوس بتوقيع ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، بعد مرتدة بدأها باولو ديبالا بتمريرة سريعة ليسجل المهاجم الإسباني أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 22 حاول براهيم دياز برأسية بعد كرة عرضية ولكن نجح الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في التصدي لها.

حاول ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة لصالح ميلان في الدقيقة 24 ولكنها اصطدمت بالحائط البشري، فيما كاد يوفنتوس يسجل الثاني برأسية من ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 27 إلا أنها مرت فوق العارضة.

اضطر ستيفانو بيولي مدرب ميلان لإجراء أول تبديلاته بصورة اضطرارية عقب إصابة المدافع الدنماركي سيمون كاير، ليحل بيير كالولو بدلا منه في الدقيقة 36، وينتهي الشوط الأول بتقدم البيانكونيري بهدف نظيف.

أولى محاولات الشوط الثاني كانت من نصيب يوفي بتسديدة من لاعب الوسط الفرنسي أدريون رابيو والتي مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 64 أجرى بيولي تبديلين بخروج أليكسيس سايليمايكرس وفرانك كيسي ونزول أليساندرو فلورنزي والجزائري إسماعيل بن ناصر.

على الجانب الآخر أجرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أول تبديلاته في الدقيقة 66 بخروج موراتا ونزول مويس كين، فيما حل فيديريكو كييزا على حساب خوان كوادرادو في الدقيقة 72.

نجح ميلان في إدراك التعادل من ركلة ركنية في الدقيقة 76، حيث أرسل ساندرو تونالي الكرة ليسجلها أنتي ريبيتش بالرأس معيدا النتيجة إلى المربع صفر.

أجرى أليجري ثالث تبديلاته في الدقيقة 79 بخروج ديبالا بعد تلقيه البطاقة الصفراء في الدقيقة 65، ونزول ديان كولوسيفسكي بدلا منه.

سنحت الفرصة أمام ريبيتش لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 ولكن الكرة مرت فوق العارضة، فيما كاد بيير كالولو أن يسجل الفرصة الأخطر إلا أن تصدي تشيزني حولها إلى ركنية في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثاني مؤقتا بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة عن نابولي الذي سيلعب غدا ضد أودينيزي، فيما استمرت أزمة يوفنتوس الذي يحتل المركز الثامن عشر بنقطتين، دون تحقيق أي فوز في أول 4 جولات.