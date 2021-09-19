خبر في الجول – أسامة نبيه يبلغ حسين لبيب بتراجعه عن استقالته

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 21:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

أسامة نبيه - الزمالك والإنتاج الحربي

تراجع أسامة نبيه عن استقالته من منصب المدرب العام للزمالك وبات منتظرا أن يستمر في مهمته بالموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن مكالمة هاتفية جمعت نبيه بـ حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم الأحد.

وشهدت المكالمة تراجع نبيه عن قرار استقالته التي تقدم بها مؤخرا للنادي.

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وكان مقررا أن يجتمع نبيه بإدارة الزمالك اليوم الأحد بحسب ما أوضح FilGoal.com في وقتٍ سابق، لكن تم تأجيل الجلسة ليوم غد.

ومن المنتظر أن ينضم نبيه لمعسكر الفريق في برج العرب غدا السبت.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدخل العديد من الشخصيات البارزة في الزمالك لحسم عودة نبيه لمنصبه.

كما تمسّك لاعبو الزمالك باستمرار نبيه نظرا للعلاقة المميزة التي تجمعهم.

وكان نبيه قد تقدّم باستقالته قبل أيام خلال تصريحات لـ FilGoal.com لما أسماه بـ "غياب التقدير المادي والمعنوي".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا منتصف أكتوبر المقبل.

أسامة نبيه الزمالك في الدوري
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