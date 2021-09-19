كانتي: لم نكن جيدين في الشوط الأول.. ومن المهم أن أساعد الفريق بأي شكل

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 21:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشيلسي - توتنام - كانتي

شدد نجولو كانتي لاعب تشيلسي على سعادته بتسجيله للهدف، لتمكنه من مساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

وفاز تشيلسي على توتنام بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كانتي الهدف الثاني لتشيلسي بنفسه بعد نزوله كبديل من تسديدة غيرت اتجاهها من إريك داير وخادعت هوجو لوريس.

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وقال كانتي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "في البداية لم نتحل بالكثافة والحضور على أرضية الميدان، ولكن بحكم أن المباراة كانت مفتوحة عدنا بقوة في الشوط الثاني وحققنا المراد".

واستمر "كانت هناك بعض الأخطاء الفنية في الشوط الأول، ولكننا خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني".

وتابع "أريد أن أساهم في نجاح الفريق بأي طريقة وبأي هدف أسجله".

وأضاف "يجب علينا التركيز على مباراة الكأس مع أستون فيلا أولا، ثم نستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري، وأتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا".

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 13 ليتقاسم صدارة الترتيب مع ليفربول الذي يتساوى معه في كل شيء.

بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة التاسعة في المركز السابع.

تشيلسي توتنام نجولو كانتي
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