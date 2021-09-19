خسارة مورينيو الأولى.. فيرونا يصعق روما ويحقق فوزه الأول

ألحق هيلاس فيرونا الخسارة الأولى بفريق روما هذا الموسم، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

جاء ذلك رغم نهاية الشوط الأول بتقدم ذئاب العاصمة الإيطالية بهدف نظيف، سجله لورنزو بيليجريني في الدقيقة 36 بعد تمريرة حاسمة من ريك كارسدورب.

بداية العودة أتت سريعة في الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 49 بمتابعة من أنتونين باراك سجل منها هدف التعادل في أسفل الزاوية اليسرى، لتبدأ الفترة الجنونية في هذه المباراة.

في الدقيقة 54 نجح فيرونا في التقدم للمرة الأولى بفضل هدف جيانلوكا كابراري في أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من إيفان إيليتش.

إيليتش نفسه صانع الهدف السابق، سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية مباشرة (55) ولكن في مرماه عن طريق الخطأ.

ولكن لم يمر الكثير من الوقت، ففي الدقيقة 63 استرد فيرونا التقدم مسجلا الهدف الثالث بتوقيع دافيدي فاراوني أقصى اليمين، بعد تمريرة حاسمة من جيوفاني سيميوني.

أجرى جوزيه مورينيو مدرب روما 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 66 بنزول هنريك مخيتاريان وكارلوس بيريز وستيفان الشعراوي بدلا من إلدور شوموردوف وجوردان فيرتو ونيكولو زانيولو، ثم تبعهم كريس سمولينج وبورخا مايورال بدلا من كارسدورب وكالافيوري في الدقيقة 78، ولكن دون جدوى.

النتيجة أوقفت انتصارات روما المتتالية عند 3 في الدوري و5 في جميع المسابقات، ليحتل المركز الرابع مؤقتا بـ9 نقاط، فيما حقق فيرونا فوزه الأول وحصد أول نقاطه هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع عشر بـ3 نقاط.

في الجولة ذاتها وفي قلب العاصمة، تعادل لاتسيو مع ضيفه كالياري بهدفين لمثلهما، رغم نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف شيرو إيموبيلي في الدقيقة 45.

سرعان ما تعادل كالياري بهدف جواو بيدرو في الدقيقة الأولى للشوط الثاني، ثم سجل كيتا بالدي هدف التقدم في الدقيقة 62، إلا أن دانيلو كاتالدي أنقذ النقطة لصالح لاتسيو في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يحتل لاتسيو المركز السابع بـ7 نقاط بعد تعادله الأول، فيما نال كالياري نقطته الثانية هذا الموسم ليحتل المركز الثامن عشر مؤقتا.