لينجارد: حظيت بوقت جيد في وست هام.. الأخطاء تحدث في كرة القدم

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 19:44

كتب : أحمد أباظة

حيسي لينجارد

أبدى جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد سعادته بتسجيله لهدف فوز الفريق على حساب وست هام يونايتد الذي قضى معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

جاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 89.

وقال لينجارد في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "تلقيت استقبالا رائعا، حيث حظيت بوقت جيد هنا ولكن يجب أن أتخطى هذه المرحلة مع مانشستر يونايتد الآن وأن أقدم أفضل ما أملك لصالح مان يونايتد".

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وارتكب لينجارد خطأ في المباراة الماضية كلف مانشستر يونايتد الخسارة ضد يانج بويز السويسري بنتيجة 2-1، وذلك خلال أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح صانع الألعاب عن هذه الواقعة "الأخطاء تحدث في كرة القدم، يجب أن تجتاز هذه الأشياء".

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بعد هدف لينجارد، حيث تحصل وست هام على ركلة جزاء بلمسة يد ضد لوك شو، ليأتي مارك نوبل من مقاعد البدلاء ليسددها، ولكن نجح ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر في التصدي لها لينقذ النقاط الثلاث.

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في أول 5 جولات، ليأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول.

لينجارد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي وست هام
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