لندن والصدارة باللون الأزرق.. تشيلسي يضرب توتنام بثلاثية ويشعل صراع القمة

فاز تشيلسي على مضيفه توتنام بثلاثية دون رد، وخرج فائزا من دربي لندن في المباراة التي جمعتها ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بملعب فريق توتنام.

واستعاد تشيلسي بالفوز على توتنام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع كل من ليفربول صاحب المركز الثاني ومانشستر يونايتد الثالث، وبفارق الأهداف عنهما.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 9 نقاط ويظل في المركز السابع.

ثلاثية تشيلسي سجلها المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، ولاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي. وأكملها المدافع الألماني أنطونيو روديجير.

وصف المباراة

استعاد توتنام نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين بعدما غاب عن مباراة كريستال بالاس الماضية للإصابة.

بينما غاب عن تشيلسي حارسه السنغالي إدوارد ميندي للإصابة، وشارك بدلا منه الإسباني كيبا.

بدأ توتنام المباراة بنشاط هجومي وكان الأكثر استحواذا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى تشيلسي.

وشكلت هجمات تشيلسي المرتدة خطورة على مرمى توتنام، وكاد ماونت أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 15 لكن دفاع السبيرز منعه من التسديد في اللحظة المناسبة.

ورد توتنام بهجمة سريعة قادها الظهير الأيسر ريجيلون بانطلاقة مستغلا دفاع تشيلسي المتقدم، وأرسل عرضية خطيرة لكن أنطونيو روديجير أبعدها قبل أن تصل إلى هاري كين.

وسدد أندرياس كريستينسن كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء شكلت خطورة على مرمى هوجو لوريس.

واخترق سون هيونج مين دفاع تشيلسي وقبل أن يسدد الكرة أنقذها الحارس كيبا. لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعلى عكس الشوط الأول بدأ تشيلسي الشوط الثاني بنشاط هجومي وهدد مرمى توتنام في الدقيقة الأولى.

تشيلسي آخر في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني شارك نجولو كانتي بدلا من ماسون ماونت في التغيير الأول لتشيلسي.

ولم ينتظر الفريق الأزرق كثيرا ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 بضربة رأسية من المدافع تياجو سيلفا، بعد ركنية نفذها ماركوس ألونسو ببراعة.

وكاد ألونسو أن يسجل الهدف الثاني بمشاركته في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة أبعدها هوجو لوريس من على خط المرمى.

وأسفرت سيطرة تشيلسي عن الهدف الثاني للأزرق بقدم البديل نجولو كانتي الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع إريك داير وغيرت مسارها نحو شباك لوريس في الدقيقة 57.

ودفع نونو سانتو المدير الفني لتوتنام بالثنائي أوليفير سكيب وبريان جيل بدلا من ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو.

كما شارك المهاجم الألماني تيمو فيرنر بدلا من كاي هافرتز في تشيلسي.

ضغط أرزق وانهيار أصحاب الأرض

ومرة جديدة كاد تياجو سيلفا أن يسجل بنفس الطريقة كما سجل الهدف الأول بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من ركنية نفذها ماركوس ألونسو، لكن هوجو لوريس تألق وأبعدها.

ومرر لوكاكو كرة وضعت تيمو فيرنر في مواجهة المرمى، لكن المهاجم الألماني لم يسدد بالشكل الجيد وذهبت الكرة بسهولة إلى لوريس.

وجاء الدور على لوكاكو ليهدد مرمى تشيلسي بضربة رأسية في الدقائق الأخيرة لكن الكرة مرت بعيدا عن الشباك.

ومرر لوكاكو كرة وضعت لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش في مواجهة المرمى، ليسدد في جسد الحارس لوريس ويهدر فرصة إضافة الهدف الثالث.

لكن المدافع الألماني روديجير أبى أن ينتهي اللقاء بثنائية فقط، وتقدم لمنطقة جزاء توتنام وتابع كرة عرضية أرضية أرسلها له مواطنه تيمو فيرنر، ليسدد الكرة وتذهب إلى شباك هوجو لوريس ويسجل الهدف الثالث للبلوز.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية دربي لندن بفوز تشيلسي بثلاثية.