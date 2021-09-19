دي خيا عن ركلة الجزاء: ما حدث كان جنونيا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 18:45

كتب : أحمد أباظة

ديفيد دي خيا - مانشستر يونايتد وفياريال

تحدث ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن ركلة الجزاء التي تصدى لها في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد، والتي ضمنت فوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال وست هام ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب لمسة يد على لوك شو ظهير مانشستر، ليجري ديفيد مويس مدرب الفريق تبديلا بنزول مارك نوبل على حساب جارود بوين لتسديد هذه الركلة، قبل ان يتصدى لها الحارس الإسباني.

وقال دي خيا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "كل شيء كان جنونيا بعض الشيء. لقد رأيت ديكلان رايس يحمل الكرة ثم فجأة رأيت مارك نوبل يحملها".

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وأضاف "كان الأمر غريبا بعض الشيء. هو المتخصص في هذا الفريق ولكني نجحت في التصدي وخرجنا بالنقاط الثلاث".

وتابع "بمجرد أن رأيت الكرة تصطدم بيد لوك شو كنت أفكر دائما بشأن ركلة الجزاء".

وتقدم وست هام في الدقيقة 30 بواسطة سعيد بن رحمة، فيما تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، وسجل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 89.

تحدث ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن ركلة الجزاء التي تصدى لها في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد، والتي ضمنت فوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز. ونال وست هام ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب لمسة يد على لوك شو ظهير مانشستر، ليجري ديفيد مويس مدرب الفريق تبديلا بنزول مارك نوبل على حساب جارود بوين لتسديد هذه الركلة، قبل ان يتصدى لها الحارس الإسباني. وقال دي خيا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "كل شيء كان جنونيا بعض الشيء. لقد رأيت ديكلان رايس يحمل الكرة ثم فجأة رأيت مارك نوبل يحملها". وأضاف "كان الأمر غريبا بعض الشيء. هو المتخصص في هذا الفريق ولكني نجحت في التصدي وخرجنا بالنقاط الثلاث". وتابع "بمجرد أن رأيت الكرة تصطدم بيد لوك شو كنت أفكر دائما بشأن ركلة الجزاء". وتقدم وست هام في الدقيقة 30 بواسطة سعيد بن رحمة، فيما تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، وسجل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 89. يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر.

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر.

دي خيا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد
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